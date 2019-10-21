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21.10.2019
Военное обозрение

На Украине впервые за время независимости начался ремонт БРЭМ-Ч

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Украинская частная компания ООО "НПК ТЕХІМПЕКС" за собственные средства совместно с Конструкторско-технологическим центром Минобороны разработала необходимую техническую документацию и освоила капитальный ремонт бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Ч.

Источник изображения: https://defence-ua.com

Недавно состоялась передача партии готовых машин военным. Как утверждается, данное предприятие способно в короткий срок восстановить парк БРЭМ-Ч. Данная техника формально состоит на вооружении страны, однако фактически она непригодна к использованию, так как не проходила средний или капитальный ремонт с 1991 года, то есть после обретения независимости. Как утверждает указанная компания, она готова вернуть машину в строй.

Отмечается, что в работах по восстановлению парка БРЭМ-Ч задействованы десятки украинских поставщиков. Потребовалось принять меры по импортозамещению, так как ее выпуск, осуществлявшийся в бывшей Чехословакии, давно свернут. В итоге ремонт обходится без импортных запасных частей.

БРЭМ-Ч была разработана в 1976-1983 годах на базе БМП-1 и предназначена для эвакуации поврежденных БМП из зоны боевых действий, технического обслуживания и ремонта боевых машин в полевых условиях. Выпуск осуществлялся в Чехословакии.

Машина с экипажем из 3-х человек оборудована тяговой лебедкой с усилием 12,5 тс. Буксирный механизм позволяет принимать технику массой до 15 т. Грузоподъемность гидравлического крана - 2,5 т. Выносное электросварочное оборудование работает от генератора ВГ-700 двигателя УТД-20 базовой машины. Вооружение – 7,62 мм пулемет ПКТ с б/к 2000 патронов.

Источник изображения: https://defence-ua.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Продукция
БМП-1
УТД-20
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