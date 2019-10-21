В США запланировали отказ от дискет для запуска ядерного оружия

Армия США перестанет использовать восьмидюймовые дискеты для координации ядерных запусков, пишут СМИ.

Вместо дискет планируется использовать твердотельные накопители, сказал подполковник Джейсон Росси, передают "Вести Хайтек" со ссылкой на C4ISRNET.

Отмечается, что дискеты для запуска ядерных ракет использовались на протяжении 50 лет, с их помощью координировали ядерные бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты.

Военные объясняли, что на ядерных объектах стоят компьютеры IBM Series 1, выпущенные задолго до интернета и умеющие считывать данные только с подобных дискет, выпущенных в начале 70-х годов прошлого века.

Система отправки сообщений SACCS, применяемая ядерными силами США, появилась задолго до интернета, ее невозможно взломать, добавил Росси.

"Нельзя взломать что-то, не имеющее IP-адреса. Это очень уникальная система – она старая и очень хорошая", – подчеркнул представитель военного ведомства.

Алексей Дегтярев