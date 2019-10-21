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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

Заминировать море, невзирая на радиацию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи корвета "Сообразительный" и малого ракетного корабля "Серпухов" выполнили задачи по минным постановкам в морских полигонах Балтийского флота.

К берегам Калининградской области приближаются корабли противника, необходимо им преградить все подходы в заданном районе. Такой была легенда учений, в рамках которых "Сообразительный" и "Серпухов" оперативно осуществили постановку оборонительных минных заграждений с использованием учебных донных и якорных мин.

Поставленные минные заграждения стали надежной защитой как от надводных кораблей, так и от подводных лодок. При их устройстве использовались контактные и неконтактные морские мины.

Минируя акваторию, экипажи также отработали защиту от оружия массового поражения, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Особое внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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