Заминировать море, невзирая на радиацию

Экипажи корвета "Сообразительный" и малого ракетного корабля "Серпухов" выполнили задачи по минным постановкам в морских полигонах Балтийского флота.

К берегам Калининградской области приближаются корабли противника, необходимо им преградить все подходы в заданном районе. Такой была легенда учений, в рамках которых "Сообразительный" и "Серпухов" оперативно осуществили постановку оборонительных минных заграждений с использованием учебных донных и якорных мин.

Поставленные минные заграждения стали надежной защитой как от надводных кораблей, так и от подводных лодок. При их устройстве использовались контактные и неконтактные морские мины.

Минируя акваторию, экипажи также отработали защиту от оружия массового поражения, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Особое внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)