У России появились новые доказательства по границам шельфа Северного Ледовитого океана

Санкт-Петербург. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Министерством обороны Российской Федерации были проведены дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года", - сказал Борисов, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве РФ в Санкт-Петербурге в пятницу.

Он напомнил, что заявка по установлению внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане передана в соответствующую комиссию ООН в августе 2015 года. В рамках комиссии проведено 11 заседаний.

"На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова. На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля", - сообщил Борисов.

На заседании также выступил и Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, сообщил "Интерфаксу" представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Министерство обороны РФ, и, в частности, ВМФ России проводят работы по дополнительным обоснованиям по батиметрическому направлению российской заявки в отношении континетального шельфа в Северном Ледовитом океане, в рамках мероприятий по представлению, защите и сопровождению в Комиссии по границам континентального шельфа. Эти работы проводятся в тесном взаимодействии с другими министерствами и ведомствами", - сказал Евменов.

Главком подчеркнул, что специалисты Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, Центрального картографического производства ВМФ создали цифровая база батиметрических данных на центральную часть Арктического бассейна. По его словам, уникальность этой базы состоит в том, что она базируется только на фактических данных и регулярно пополняется по мере поступления новых батиметрических данных.

"Полученные материалы позволили построить наглядную и детальную модель рельефа дна в контексте российской заявки по обоснованию границы континентального шельфа. Уникальным картографическим продуктом, созданным на основе цифровой базы батиметрических данных, стала электронная батиметрическая карта, масштаб которой позволяет с высокой точностью выделять, классифицировать и определять основные характеристики форм подводного рельефа, такие, как континентальный шельф, континентальный склон, подножие континентального склона", - отметил он.

Он также подчеркнул, что "в ходе комплексных исследований в Северном Ледовитом океане в 2019 году использовались самые современные комплексы и системы, обеспечивающие получение данных, полностью соответствующих требованиям Комиссии по границам континентального шельфа. За период экспедиции научно-исследовательским судном "Академик Федоров" пройдено свыше 5600 миль в целях эффективного комплексного исследования по всем параметрам".