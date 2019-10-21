Для всех объектов: Путин разрешил Военно-строительную компанию

Путин поручил создать Военно-строительную компанию

Президент России Владимир Путин разрешил создать Военно-строительную компанию, которая будет заниматься строительством большинства военных объектов. Головной офис организации будет находится в Москве, а Минобороны станет ее учредителем. Новая компания пришла на смену "Спецстрою", который был расформирован в 2016 году из-за скандалов, связанных с коррупцией.

Глава России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию "Военно-строительная компания", - говорится в указе.

Минобороны в порядке, установленном правительством, будет осуществлять функции и полномочия учредителя компании, головной офис которой будет находиться в Москве.

Объекты военной и социальной инфраструктуры - здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, испытания вооружений, отмечается в документе. Там также указывается, что к этим категориям относятся жилые, общественные, производственные и другие строения, которые предназначены для нужд обороны и безопасности государства.

Новая организация будет заниматься подготовкой документов по планировке территорий для строительства новых военных объектов. Кроме того, в задачи компании будут входить архитектурно-строительное проектирование, строительство, капремонт и техническое перевооружение таких объектов.

Но компания не будет затрагивать те объекты, где функции государственного заказчика принадлежат Главному управлению специальных программ президента или ФСБ.

Наблюдательный совет станет высшим органом управления организации. Председателя совета и семь его членов назначит правительство. Кабмин, согласно указу президента, должен будет в течение трех месяцев утвердить устав и положение о набсовете, обеспечить государственную регистрацию компании и размещение в Москве.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть уже в пятницу, 18 октября. Теперь за три месяца оборонное ведомство должно предоставить в Федеральную налоговую службу документы для регистрации компании. Кроме того, Минобороны необходимо обеспечить завершение госконтрактов по строительству, заключенных с подведомственными организациями, а также проконтролировать защиту информации, которая представляет собой гостайну.

Еще в марте глава Минобороны Сергей Шойгу заявил том, что военное строительство должно быть передано некоммерческой публично-правовой компании, которая придет на смену "Спецстрою".

Он был расформирован в декабре 2016 года из-за многочисленных скандалов, связанных с хищениями и срывом сроков строительства различных объектов. В частности, речь идет об объектах на космодроме Восточный.

По данным "Коммерсанта", решение об упразднении компании было принято во время закрытого совещания. Вопросы, как передает издание, появились еще в 2015 году, когда под Омском обрушились казармы. Кроме того, претензии к руководству "Спецстроя" были и после того, как первый пуск с космодрома Восточный был перенесен из-за срыва сроков строительства.

К примеру, бывшего заместителя главы "Спецстроя России" Александра Мордовца обвиняли в коррупции. По версии следствия, он взял взятку в размере 33 млн рублей, передает РИА "Новости".

Правоохранители считали, что он, будучи главой оперативного штаба по строительству космодрома Восточный, "допустил необоснованное авансирование" нескольких компаний, которые достраивали различные там объекты. В итоге эти деньги были потрачены не по назначению, и госбюджету был нанесен многомиллионный ущерб. Однако точная сумма убытков не называлась.

После ликвидации "Спецстроя" было создано восемь ФГУПов, которые занимались строительством специальных объектов оборонного ведомства, писал ТАСС.

Ангелина Мильченко