Российские синоптики пожаловались на необходимость использовать спутники США

Получаемой с российских спутников информации недостаточно для полноценного метеорологического прогноза. Из-за этого синоптикам приходится прибегать к помощи американских аппаратов, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

По его словам, в настоящий момент у России есть четыре спутника для отслеживания метеорологической ситуации — три "Метеора-М" и один "Электро-Л". Первые способны передавать данные шесть раз в сутки, тогда как "Электро-Л" делает это в режиме реального времени. Однако этого недостаточно, поскольку информацию нужно обновлять каждые 15 минут. По этой причине российские синоптики вынуждены использовать данные зарубежных спутников, в основном американских.

Для полноценной работы России необходимо как минимум 14 таких аппаратов, заявил Минлигареев. "Тогда у нас будет до 80-90 процентов собственной информации о Солнце и космической погоде", — отметил он.

В октябре журналист ArsTechnica Эрик Бергер заявил, что у России, скорее всего, нет технической возможности высадиться на Луне. Он напомнил, что последний раз страна (СССР) осуществляла успешную мягкую посадку на поверхность внеземного небесного тела в 1976 году в ходе миссии Луна-24, по итогам которой на планету был доставлен фрагмент лунного реголита массой 170 граммов.