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21.10.2019
Российская газета

Восемь новых ударных "Аллигаторов" получат военные к концу года

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Источник изображения: rg.ru

К концу 2019 года министерство обороны России получит восемь новых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Половина уже готова к передаче.

Об этом на Дне военной приемки в пятницу сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Юрий Денисенко. Он сообщил, что четыре "Аллигатора" уже изготовлены по программе гособоронзаказа, пишет РИА Новости. Машины прошли все необходимые испытания и приняты военным представительством. Еще четыре Ка-52 поступят в Минобороны России до конца нынешнего года.

На Едином дне военной приемки заявили также и о поступлении на вооружение тяжелого вертолета Ми-26. Его отправят в 33-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк - аэродром Левашово. Ми-26 будет решать арктические задачи на архипелаге Новая Земля. Его можно эксплуатировать при экстремальных температурах - от минус 50 до плюс 40 градусов. Кроме того, Ми-26 прост в пилотировании и обслуживании.

А вообще на Дне военной приемки министр обороны Сергей Шойгу отметил, что за прошедший период в войска поступило более 1,1 тысячи единиц современного вооружения, военной и специальной техники. Среди них 16 самолетов и 35 вертолетов свыше 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, 21 радиолокационная станция, малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий". Отремонтирована и атомная подводная лодка "Омск", модернизирован малый ракетный корабль проекта "Смерч".


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
К-186 Омск
Ка-52
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
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Арктика
Гособоронзаказ
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