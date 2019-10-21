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21.10.2019
Российская газета

Видео: С-400 сбили крылатые ракеты под Астраханью

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В Астраханской области на полигоне Капустин Яр зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" успешно поразили восемь высокоманевренных низколетящих скоростных целей.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в качестве мишеней выступали ракеты "Кабан", "Бекас" и "Армавир".

"В ходе разыгранных эпизодов были проведены проверка системы ПВО самолетом-разведчиком условного противника в качестве контрольной цели, отражение авиационного удара самолетов и вертолетов", - уточнили в военном ведомстве.

Напомним, что С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, а высота до 30 километров.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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