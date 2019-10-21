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21.10.2019
Интерфакс-АВН

Закрыт контракт по поставкам Минобороны РФ шести дивизионов ЗРК "Тор-М2"

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Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2", сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов.

"В октябре 2019 года шестой комплект ЗРК в составе 12 боевых машин и средств управления отгружен в 726 учебный центр войск ПВО Сухопутных войск для проведения обучения и перевооружения 245 зенитно-ракетного дивизиона 42 мотострелковой дивизии Южного военного округа",- заявил Зиятдинов на Едином дне военной приемки в пятницу.

Он отметил, что таким образом "Купол" в 2019 году завершает выполнение госконтракта на поставку шести дивизионных комплектов зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2".

"Тор-М2" позволяет осуществлять противовоздушную оборону важных военных и государственных объектов, а также надежно прикрывать воинские подразделения в местах дислокации и на марше от современных пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе элементов высокоточного оружия. Соответствие заданных тактико-технических характеристик комплекса неоднократно подтверждено по результатам его эксплуатации в реальной боевой обстановке", - сказал гендиректор завода.

Как сообщалось, в сентябре в присутствии президента РФ Владимира Путина был подписан новый долгосрочный контракт между заводом "Купол" и Минобороны РФ на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ". Сумма контракта составит около 100 млрд рублей, сообщил Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

В соответствии с контрактами, добавил президент, в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплексы зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".

Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", ведет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги.

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