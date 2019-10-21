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21.10.2019
WarSpot

Patriot получит новый радар

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Американские системы ПВО Patriot смогут "видеть" дальше и лучше. Вчера, 17 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США объявило победителя в тендере Lower Tier Air-and-Missile Defense Sensor (LTAMDS).

Тендер LTAMDS был объявлен ещё в 2017 году, а сейчас стало известно о том, что его победителем названа компания Raytheon. Она получила контракт стоимостью $384 млн, в рамках которого должна к 2022 году предоставить для испытаний шесть предсерийных образцов радаров.

Радар LTAMDS от Raytheon

Источник изображения: defensenews.com

Система ПВО Patriot была разработана в 80-е годы, с тех пор её радар несколько раз модернизировался. По мнению военного ведомства, с учётом современных угроз его возможности уже недостаточны. Кроме того, совместная программа разработки нового радара, в которой, помимо США, участвовали Италия и Германия, была отменена в 2013 году на этапе проверки концепции.

Новый радар от Raytheon имеет круговой обзор (благодаря двум дополнительным тыльным установкам). Использование нитрида галлия (GaN) позволило увеличить дальность обнаружения целей, которой, по словам разработчиков, хватит даже для перспективных ракет системы ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
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