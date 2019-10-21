Битва за шельф: как Россия докажет свои права
В России получены новые доказательства принадлежности арктического шельфа
Россия готова представить на заседании комиссии ООН новые исчерпывающие доказательства принадлежности ей шельфа Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны. Соответствующую заявку Москва направила в организацию еще в 2015 году и с тех пор от нее требуют дополнительной аргументации для закрепления за ней этих территорий.
У российского Минобороны теперь есть новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, которое прошло в Санкт-Петербурге.
Он рассказал, что военное ведомство провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Вице-премьер убежден, что этих данных достаточно, чтобы предоставить исчерпывающее обоснование российской заявки на заседании комиссии ООН, которое запланировано на февраль следующего года.
По его словам, на этих встречах от Москвы требовали дополнительную аргументацию по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна. В ООН рассчитывали увидеть геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова, уточнил он.
"На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля", - сообщил Борисов.
Россия предъявила свои претензии на богатый углеводородами участок шельфа, в том числе на хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, еще в 2001 году. Заявку Москвы отклонили, поскольку она не предоставила достаточную геологическую информацию.
Как предполагает Конвенция ООН по морскому праву, чтобы расширить шельф, нужно доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Специалисты более десяти лет проводили экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическую съемку.
Глава Роснедр Евгений Киселев ранее сообщал, что подкомиссия ООН подтвердила геологическую принадлежность части Арктики, которую Москва указала в заявке на расширение границы континентального шельфа. Роснедра выражают надежды, что решение по заявке будет вынесено в рамках двух-трех сессий.
Интерес государств к северным морям вполне обоснован: в их недрах содержатся 83 млрд т условного топлива, примерно 80% которого приходятся на долю Баренцева и Карского морей. Кроме того, очень высока вероятность, что там будут открыты новые крупные месторождения нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа. Специалисты предполагают, что запасы углеводородов в этом районе могут составлять порядка 4,9 млрд тонн.
Активность России в борьбе за эти территории вызывает опасения со стороны США. Вашингтон не исключает, что Москва может в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике в том случае, если решение международных институтов ее не устроит.
"Россия в большинстве случаев следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа. Россия может принять решение установить эти границы в одностороннем порядке, если процедуры окажутся не в их пользу, и может использовать свою военную силу, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике", - указано в обнародованной новой стратегии Пентагона в Арктике.
Военные США подчеркнули, что Арктика - это стратегическая территория, поскольку она представляет собой потенциальный вектор для проведения атаки на государство. Представители министерства обратили внимание, что активное освоение Арктики Китаем и Россией несет потенциальные риски для территории США.
Лидия Мисник
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