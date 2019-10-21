Битва за шельф: как Россия докажет свои права

В России получены новые доказательства принадлежности арктического шельфа

Россия готова представить на заседании комиссии ООН новые исчерпывающие доказательства принадлежности ей шельфа Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны. Соответствующую заявку Москва направила в организацию еще в 2015 году и с тех пор от нее требуют дополнительной аргументации для закрепления за ней этих территорий.

У российского Минобороны теперь есть новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, которое прошло в Санкт-Петербурге.

Он рассказал, что военное ведомство провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Вице-премьер убежден, что этих данных достаточно, чтобы предоставить исчерпывающее обоснование российской заявки на заседании комиссии ООН, которое запланировано на февраль следующего года.

Россия еще в августе 2015 года направила в комиссию организации заявку на установление внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, и с того момента прошло уже 11 заседаний, напомнил Борисов.

По его словам, на этих встречах от Москвы требовали дополнительную аргументацию по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна. В ООН рассчитывали увидеть геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова, уточнил он.

"На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля", - сообщил Борисов.

Россия предъявила свои претензии на богатый углеводородами участок шельфа, в том числе на хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, еще в 2001 году. Заявку Москвы отклонили, поскольку она не предоставила достаточную геологическую информацию.

Как предполагает Конвенция ООН по морскому праву, чтобы расширить шельф, нужно доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Специалисты более десяти лет проводили экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическую съемку.

Глава Роснедр Евгений Киселев ранее сообщал, что подкомиссия ООН подтвердила геологическую принадлежность части Арктики, которую Москва указала в заявке на расширение границы континентального шельфа. Роснедра выражают надежды, что решение по заявке будет вынесено в рамках двух-трех сессий.

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране, но сегодня на различные участки дна океана в этих районах претендуют, помимо России, США, Норвегия, Канада и Дания.

Интерес государств к северным морям вполне обоснован: в их недрах содержатся 83 млрд т условного топлива, примерно 80% которого приходятся на долю Баренцева и Карского морей. Кроме того, очень высока вероятность, что там будут открыты новые крупные месторождения нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа. Специалисты предполагают, что запасы углеводородов в этом районе могут составлять порядка 4,9 млрд тонн.

Активность России в борьбе за эти территории вызывает опасения со стороны США. Вашингтон не исключает, что Москва может в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике в том случае, если решение международных институтов ее не устроит.

"Россия в большинстве случаев следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа. Россия может принять решение установить эти границы в одностороннем порядке, если процедуры окажутся не в их пользу, и может использовать свою военную силу, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике", - указано в обнародованной новой стратегии Пентагона в Арктике.

В американском оборонном ведомстве также не исключили, что арктический регион может стать плацдармом для военного нападения на территорию Соединенных Штатов.

Военные США подчеркнули, что Арктика - это стратегическая территория, поскольку она представляет собой потенциальный вектор для проведения атаки на государство. Представители министерства обратили внимание, что активное освоение Арктики Китаем и Россией несет потенциальные риски для территории США.

Лидия Мисник