МИД Молдавии: приднестровские снаряды отправим в РФ транзитом через Украину

Находящиеся на территории Приднестровья боеприпасы, оставшиеся на военных складах, в ближайшее время будут утилизированы на месте или отправлены в Россию через территорию Украины. С таким заявлением выступил глава МИД Молдавии Николай Попеску, сообщает румынский телеканал TVR.

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По словам главы внешнеполитического ведомства Молдавии, в ближайшее время с территории Приднестровья будут утилизированы на месте или отправлены в Россию 20 тысяч тонн боеприпасов, находящихся на военных складах. При этом перевозка боеприпасов будет осуществляться транзитом через территорию Украины. Данный транзит, как пояснил Попеску, он обсудил со всеми странами Евросоюза.

Около 20 тысяч тонн боеприпасов будут уничтожены или высланы из приднестровского региона в ближайшее время. Транзит боеприпасов и обмундирования в Россию будет проходить через Украину

- заявил он в интервью румынскому телеканалу.

Также он подчеркнул, что в Кишиневе знают примерно, сколько боеприпасов находится на складах в Приднестровье и поэтому важно, чтобы их утилизация проходила под международным контролем.

Ранее в сентябре этого года министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Кишинев предложил президенту Молдавии Додону начать процесс утилизации боеприпасов со склада в пос. Колбасна на месте, без вывоза их в Россию. Дело в том, что около 50% боеприпасов на складах подлежат утилизации в связи с истечением срока их годности. Вторая причина - Украина, которая ранее заявляла о недопустимости транзита через свою территорию боеприпасов, принадлежащих "российскому агрессору".

В самом Приднестровье выступают резко против ликвидации военных складов. По мнению местных жителей, после ликвидации Россия выведет с территории Приднестровья своих миротворцев и оперативную группу российских войск, оставив Бендеры один на один с Кишиневом и стоящим за ним Бухарестом.