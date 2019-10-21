Шойгу поздравил военных связистов со 100-летним юбилеем образования войск

Министр обороны сообщил, что за время Великой Отечественной войны более 300 связистов получили звание Герой Советского Союза, и более 700 частей и подразделений были награждены государственными наградами

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных связистов со 100-летним юбилеем войск связи и отметил самоотверженную работу военных связистов в Сирии.

"Все мы помним из учебников истории о том, какое значение имела военная связь в особые периоды истории нашей страны… Без связи нет управления - это аксиома", - сказал Шойгу, открывая торжественное собрание в Центральном академическом театре Российской армии.

Становление войск связи пришлось на тяжелый период Гражданской войны. Годы Великой Отечественной войны стали суровым экзаменом на зрелость для связистов, и они его с честью выдержали. Министр обороны отметил, что в 1941-1945 годах невероятными темпами внедрялось самое современное оборудование. За время войны более 300 связистов получили звание Герой Советского Союза, более 700 частей и подразделений были награждены государственными наградами и получили почетные звания.

"В настоящее время связисты с честью несут эту вахту и на далеких рубежах нашей Родины, и далеко за рубежом. Я имею в виду то, что сегодня происходит в Сирии. Не могу не отметить - наши связисты там работают с невероятной самоотдачей. Спасибо вам за эту работу", - сказал глава военного ведомства.

Сегодня военные связисты работают и в Арктике, и в Сирии, и на Дальнем востоке, и на Земле, и под Землей, и в космосе. Они обеспечивают устойчивую работу всех органов управления, работу российского Военно-морского флота в дальней морской зоне, проведение стратегических учений. В частности, глава военного ведомства отметил хорошую работу специалистов войск связи на прошедших недавно учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019". "Для того, чтобы обеспечить слаженную работу Тихоокеанского флота, Северного флота, стратегической авиации, нужна самая современная система связи. И эта система создана, и за это вам всем спасибо", - сказал Министр обороны.

В целях улучшения управления войсками и объединения всех видов связи 20 октября 1919 года впервые создан центральный орган, ответственный за организацию связи - Управление связи Красной армии, на фронтах и армиях созданы управления связи, в дивизиях - отделы связи, в бригадах - отделения связи. Войска связи выделены в самостоятельные специальные войска. 20 октября считается днем образования войск связи Вооруженных сил нашей страны и отмечается как профессиональный праздник - День военного связиста.