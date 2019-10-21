Войти
21.10.2019
Военное обозрение

Минобороны получило три дивизиона комплексов "Бастион" и 38 ракет "Оникс"

271
0
+1

Министерство обороны РФ с начала этого года получило на вооружение 38 крылатых ракет "Оникс", еще 17 ракет в настоящее время находятся в процессе транспортировки заказчикам. Об этом сообщил во время Единого дня военной приемки генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Дергачев.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Дергачева, по планам предприятия в рамках государственного оборонного заказа запланирована передача российскому Минобороны 55 противокорабельных крылатых ракет "Оникс" и трех дивизионных комплектов береговых комплексов "Бастион". На сегодняшний день вооруженным силам переданы два дивизиона "Бастионов", третий комплект готов и находится в процессе поставки заказчику. ПКР "Оникс" передано Минобороны 38 штук, еще 17 изготовлены и также находятся в процессе транспортировки получателю.

В 2019 году предприятием АО "ВПК "НПО машиностроения" в рамках государственного оборонного заказа запланированы к поставке береговые комплексы "Бастион" в количестве трех дивизионных комплектов и противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" в количестве 55 единиц. В настоящий момент поставлено два дивизионных комплекта комплекса "Бастион". Третий дивизионный комплект изготовлен и транспортируется к месту базирования. Также уже сданы 38 ракет "Оникс", 17 единиц изготовлены и транспортируются получателям

- сообщил он.

Ранее сообщалось, что "НПО машиностроения" разработало новую крылатую противокорабельную ракету морского базирования "Оникс-М", имеющую дальность стрельбы в 800 км и повышенную точность поражения. Испытания новой ракеты начнутся в ближайшее время.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
21.10.2019
Минобороны получило в 2019 году 38 крылатых ракет "Оникс"
27.08.2019
Три береговых ракетных комплекса "Бастион" будут поставлены ВМФ в 2019 году
15.04.2019
Завершились госиспытания новой зенитной системы С-350 "Витязь"
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
30.01.2017
Все четыре российских флота скоро получат новые "Бастионы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.10 13:29
  • 9
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 21.10 13:02
  • 3
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
  • 21.10 12:06
  • 1
РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны
  • 21.10 11:55
  • 1
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
  • 21.10 11:53
  • 1
Главное – это диверсификация
  • 21.10 11:51
  • 5
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 21.10 11:34
  • 7
В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности
  • 21.10 11:28
  • 5
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 21.10 10:46
  • 2
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 21.10 09:15
  • 1
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 21.10 08:29
  • 26
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 20.10 19:50
  • 145
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 20.10 19:11
  • 11
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 20.10 17:19
  • 30
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 20.10 16:32
  • 6
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км