Минобороны получило три дивизиона комплексов "Бастион" и 38 ракет "Оникс"

Министерство обороны РФ с начала этого года получило на вооружение 38 крылатых ракет "Оникс", еще 17 ракет в настоящее время находятся в процессе транспортировки заказчикам. Об этом сообщил во время Единого дня военной приемки генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Дергачев.

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По словам Дергачева, по планам предприятия в рамках государственного оборонного заказа запланирована передача российскому Минобороны 55 противокорабельных крылатых ракет "Оникс" и трех дивизионных комплектов береговых комплексов "Бастион". На сегодняшний день вооруженным силам переданы два дивизиона "Бастионов", третий комплект готов и находится в процессе поставки заказчику. ПКР "Оникс" передано Минобороны 38 штук, еще 17 изготовлены и также находятся в процессе транспортировки получателю.

В 2019 году предприятием АО "ВПК "НПО машиностроения" в рамках государственного оборонного заказа запланированы к поставке береговые комплексы "Бастион" в количестве трех дивизионных комплектов и противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" в количестве 55 единиц. В настоящий момент поставлено два дивизионных комплекта комплекса "Бастион". Третий дивизионный комплект изготовлен и транспортируется к месту базирования. Также уже сданы 38 ракет "Оникс", 17 единиц изготовлены и транспортируются получателям

- сообщил он.

Ранее сообщалось, что "НПО машиностроения" разработало новую крылатую противокорабельную ракету морского базирования "Оникс-М", имеющую дальность стрельбы в 800 км и повышенную точность поражения. Испытания новой ракеты начнутся в ближайшее время.