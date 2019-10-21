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21.10.2019
Известия.ru

Минобороны заявило о новых аргументах принадлежности РФ шельфа Северного Ледовитого океана

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. Об этом 18 октября сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе выступления на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге.

По его словам, ведомство провело дополнительные исследования и акустическое профилирование. "Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года", — цитирует его ТАСС.

Борисов напомнил, что заявка об установлении внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане была в августе 2015 года передана в соответствующую комиссию ООН. С тех пор было проведено 11 ее заседаний.

На этих встречах была затребована дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в частности, геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова.

В июле 2019 года, на 50-й сессии, подкомиссия ООН не согласилась с доводами российской стороны о построении внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля, добавил он.

В апреле подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.

В 2001 году Россия объявила о планах освоения территорий арктического шельфа, включающих в себя хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. Эти территории богаты углеводородами, однако заявка в ООН была отклонена из-за недостатка геологической информации.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Арктика
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