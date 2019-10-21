Россия укрепила систему предупреждения о ракетном нападении благодаря началу работы космического аппарата "Тундра", который недавно пополнил военную орбитальную группировку. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он отметил, что запуск аппарата был произведен 26 сентября с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1Б".

"На заданную орбиту выведен космический аппарат "Тундра". Цели пуска достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме", — цитирует Криворучко "РИА Новости".

По данным американского специализированного сайта Space flight now, этот космический аппарат является третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.

10 октября стало известно, что к 2022 году в Коми и Мурманской области появятся две новые радиолокационные станции (РЛС) предупреждения о ракетном нападении. Они станут первыми на Крайнем Севере.

В настоящее время в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях, в Красноярском крае и других российских регионах на боевом дежурстве находятся РЛС нового поколения "Воронеж".