Систему предупреждения о ракетном нападении усовершенствовали в России

Новый космический аппарат "Тундра", недавно пополнивший военную орбитальную группировку, начал работу, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"В третьем квартале 2019 года расчетами Воздушно-космических сил обеспечен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". На заданную орбиту выведен космический аппарат "Тундра". Цели пуска достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме", – передает РИА "Новости" слова Криворучко на Едином дне военной приемки.

Напомним, 26 сентября в российском военном ведомстве сообщили, что разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны. Западные СМИ сообщали, что спутник "Космос-2541" (серия "Тундра") является третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.

Дмитрий Зубарев