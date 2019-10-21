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21.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Систему предупреждения о ракетном нападении усовершенствовали в России

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Новый космический аппарат "Тундра", недавно пополнивший военную орбитальную группировку, начал работу, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"В третьем квартале 2019 года расчетами Воздушно-космических сил обеспечен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". На заданную орбиту выведен космический аппарат "Тундра". Цели пуска достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме", – передает РИА "Новости" слова Криворучко на Едином дне военной приемки.

Напомним, 26 сентября в российском военном ведомстве сообщили, что разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны. Западные СМИ сообщали, что спутник "Космос-2541" (серия "Тундра") является третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Союз-2 РН
СПРН
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