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21.10.2019
Lenta.ru

Турецкие военные укрепили танки хлипкой броней и отправили воевать в Сирию

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Источник изображения: Фото: @isozygio

Турецкие военные пытаются укрепить свою бронетехнику, задействованную в боевых действиях на территории Сирии, однако пока их попытки оказываются не вполне эффективными. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает "РГ: Русское оружие".

В частности, издание обратило внимание на опубликованные в Twitter фотографии, на которых запечатлены состоящие на вооружении Турции танки М60А3 американского производства. Как можно увидеть на снимках, на боевых машинах установлены противокумулятивные экраны, однако выглядят они хлипко и прикрывают лишь часть башни.

Аналогичные защитные решетки турецкие военные начали устанавливать и на боевые машины пехоты (БМП) ACV-15, которые неоднократно критиковали за низкую живучесть. "Эти решетки... вряд ли смогут эффективно нейтрализовать реактивные гранаты РПГ, не говоря уже об управляемых ракетах", — отмечает "РГ: Русское оружие".

По данным издания, турецкие войска уже понесли некоторые потери. Так, курдам удалось уничтожить бронеавтомобиль Kirpi — он полностью выгорел и не подлежит восстановлению. Также известно, что несколько дней назад турецкая армия лишилась еще одной боевой машины — предположительно, танка Leopard 2А4, который поставляется из Германии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название "Источник мира". Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

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Германия
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Сирия
США
Турция
Продукция
ACV-15
Kirpi
Leopard-2
М-60
Персоны
Эрдоган Реджеп
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