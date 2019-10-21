Все бомбы легли точно в цель даже ночью

В Калининградской области военные летчики провели бомбометание по объектам на воде и суше. В учениях были задействованы экипажи самолетов Су-30СМ, Су-24 и Су-27 морской авиации Балтийского флота.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов были разыграны тактические эпизоды огневого обеспечения сухопутных подразделений, уничтожения командных пунктов, бронетехники и живой силы, ведения воздушной разведки. Экипажи сбрасывали различные виды бомб, вели стрельбу из авиационных пушек и отрабатывали элементы маневрирования при заходе на цели в условиях применения "неприятелем" средств радиоэлектронного подавления.

Все задачи летчики выполняли как днем, так и ночью.

Кроме того, истребители Су-27 отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях. Выполняя задачи по ведению современного воздушного боя, экипажи поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)