Т-72М1 с уголковой защитой замечены у турецкой границы в Сирии

Модернизированные танки Т-72М1 с так называемой уголковой защитой элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии замечены у турецкой границы в районе города Кобани.

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", в Сети появились фотографии этой техники, которую перебрасывают на тралах. Ранее соединение участвовало в наиболее ответственных операциях, проводившихся сирийскими вооруженными силами в районе Дамаска.

На вооружении бригады состоят танки, на которых для защиты смонтированы сплошные бронированные пластины, расположенные под углом в передней верхней части корпуса, на башне и бортах.

По данным издания, данная необычная схема бронирования регулярно подтверждала свою жизнеспособность. Неоднократно такие танки выдерживали попадания как реактивных гранат, так и противотанковых управляемых ракет.