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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

Т-72М1 с уголковой защитой замечены у турецкой границы в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Модернизированные танки Т-72М1 с так называемой уголковой защитой элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии замечены у турецкой границы в районе города Кобани.

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", в  Сети появились фотографии этой техники, которую перебрасывают на тралах. Ранее соединение участвовало в наиболее ответственных операциях, проводившихся сирийскими вооруженными силами в районе Дамаска.

На вооружении бригады состоят танки, на которых для защиты смонтированы сплошные бронированные пластины, расположенные под углом в передней верхней части корпуса, на башне и бортах.

По данным издания, данная необычная схема бронирования регулярно подтверждала свою жизнеспособность. Неоднократно такие танки выдерживали попадания как реактивных гранат, так и противотанковых управляемых ракет.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Продукция
Т-72
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