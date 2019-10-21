Путин поручил создать Военно-строительную компанию
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания".
Находиться эта организация будет в столице. Функции и полномочия учредителя поручено осуществлять Минобороны. Компания создается для обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры.
Новая компания займется подготовкой документации, будет выступать генподрядчиком и головным исполнителем при строительстве военных объектов, а также управлять проектами строительства. В ее состав войдут строительные организации и производители стройматериалов.
Компания будет выполнять гособоронзаказ и реализовывать госпрограммы.
В течение трех месяцев кабмин должен будет утвердить устав и положение о набсовете, обеспечить государственную регистрацию и размещение новой организации. Правительство также должно определить состав передаваемого ей имущества Минобороны.
Кира Латухина
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