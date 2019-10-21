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21.10.2019
Российская газета

Еще один новейший китайский ударный беспилотник сбили в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Силы противовоздушной обороны Правительства национального согласия Ливии сбили ударный беспилотник Wing Loong II китайского производства.

Этот БПЛА, принадлежащий ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара, ночью штурмовал объекты в районе города Мисурата.

Судя по видеокадрам, размещенным в Twitter, дрон был поражен ракетой мобильного комплекса, тип которого пока определить не удалось.

Инцидент с подобными крылатыми машинами в этой стране происходит уже второй раз в 2019 году. В начале августа сообщалось о том, что в 120 км южнее Мисураты был обнаружен аппарат аналогичного типа.

Правда, тогда не удалось установить, был ли он поражен в воздухе или совершил вынужденную посадку в пустыне, после чего загорелся.

Тогда же сообщалось, что данные БПЛА были доставлены в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов, которые уже давно поддерживают армию Хафтара.

Wing Loong II считается аналогом американского MQ-9 Reaper. Максимальный взлетный вес составляет около 4 200 кг. Масса полезной нагрузки - 480 кг, в нее могут входить до 12 управляемых ракет, предназначенных для уничтожения наземных целей. Высота полета - до 9 000 м. Максимальная скорость - 370 км/ч. Продолжительность полета достигает 32 часов.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Ливия
ОАЭ
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Pterodactyl I
Проекты
БПЛА
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