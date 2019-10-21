Готовятся к обороне: ВСУ обвинили Россию в подготовке агрессии

Украина ждет от России широкомасштабной агрессии

Украина в очередной раз обвинила Москву в подготовке широкомасштабной военной агрессии, заявив, что отрабатывает противодействие российской стороне в случае приведения этого плана в исполнение. При этом в Киеве обратили внимание, что за последние пять лет украинская армия заметно усилилась.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрабатывают противодействие широкомасштабной военной агрессии со стороны России, сообщил заместитель начальника украинского Генштаба Алексей Таран изданию "Тиждень".

Таран убежден, что Россия готовит вторжение по всей украинской границе, в том числе на участках рядом с Белоруссией и Крымом. По его словам, агрессия в первую очередь идет на линии соприкосновения в Донбассе. "Линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно", - сказал заместитель начальника Генштаба.

Киев считает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) подконтрольными Москве. При этом российская сторона неоднократно заверяла, что не участвует в конфликте на востоке Украины.

Замначальника украинского Генштаба при этом не упустил возможности похвастаться нынешним состоянием украинской армии.

По его словам, в 2014 году у Украины были только четыре более или менее готовые к выполнению задач батальонно-тактические группы. При этом на сегодняшний день, как он утверждает, в состоянии боеготовности почти весь боевой состав ВСУ. "Можем сравнить ситуацию в 2014-м и теперь: пять тактических групп тогда и 17 боевых бригад в сухопутных войсках, пять в десантно-штурмовых войсках и две полноценные бригады морских пехотинцев сегодня", - подчеркнул он.

В Киеве регулярно делают заявления о возможной агрессии со стороны России. В начале сентября спикер Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Москву в том, что она якобы отрабатывает сценарий ведения боевых действий на Украине, чтобы к 2020 году "завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на [украинском] направлении". Он сказал агентству "Укринформ", что такие планы якобы будут осуществляться на учениях "Кавказ-2020".

"Одна из основных угроз - это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий... Она остается, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск", - утверждает спикер управления украинской разведки.

Кроме того, как он сообщает, в скором времени Россия намерена завершить формирование трех дивизий около украинской границы.

В апреле о "российской агрессии" говорил бывший тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, Россия якобы готовится к "полномасштабной войне" в Европе, и Украина в этом конфликте станет "первым плацдармом".

"Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут пытаться взять, - это наша страна", - приводило его слова агентство "Интерфакс-Украина".

Турчинов тогда назвал сильную украинскую армию важнейшим фактором защиты мира и безопасности на континенте.

В начале года бывший тогда начальником Генштаба ВСУ Виктор Муженко говорил об угрозе "вторжения", в условиях которой существует Украина. По его словам, она находится в уязвимом положении сразу с трех направлений: с севера, востока и юга. Генерал обвинил Москву в "стягивании войск". "Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения", - заявил Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

При этом в России неоднократно на разных уровнях заверяли, что не собираются воевать с соседним государством.

В конце прошлого года об этом в эфире радио "Комсомольская правда" говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что сегодня с украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины, а у Москвы есть отношения с украинским государством, которые для нее "гораздо важнее" власти, пришедшей в 2014 году. "Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает избавиться от позорного режима. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кристина Сизова