Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
Гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов сообщил о завершении выполнения контракта
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2", сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов в пятницу.
"В октябре 2019 года шестой комплект ЗРК в составе 12 боевых машин и средств управления отгружен в 726-й учебный центр войск ПВО Сухопутных войск для проведения обучения и перевооружения 245-го зенитно-ракетного дивизиона 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа", - заявил Зиятдинов на Едином дне военной приемки.
Он отметил, что таким образом "Купол" в 2019 году завершает выполнение госконтракта на поставку шести дивизионных комплектов зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2".
"Тор-М2" позволяет осуществлять противовоздушную оборону важных военных и государственных объектов, а также надежно прикрывать воинские подразделения в местах дислокации и на марше от современных пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе элементов высокоточного оружия. Соответствие заданных тактико-технических характеристик комплекса неоднократно подтверждено по результатам его эксплуатации в реальной боевой обстановке", - сказал гендиректор завода.
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6 дивизионов в масштабе ПВО СВ- капля в море.
6 дивизионов в масштабе ПВО СВ- капля в море.
недавно на 100млрд контракт с Куполом был .
недавно на 100млрд контракт с Куполом былПо цене контракта судить о количестве дивизионов и БМ крайне затруднительно. Тем более, что в стоимость контракта входит стоимость ЗУР.
По условиям контракта Вооруженные силы России получат до конца 2013 года комплект cредств ЗРК "Тор-М1-2У" для зенитного ракетного дивизиона новой организации мотострелковой бригады - 12 боевых машин 9А331МУ с ценой в 394,3 млн руб. каждая, три батарейных машины технического обслуживания 9В887М2У и одну полковую - 9В887-1М2У с ценой порядка 79 млн.руб. каждая, по шесть транспортно-заряжающих машин 9Т244-1 и 9Т245-1 со стоимостью 26,1 и 12,3 млн руб. соответственно, одну машину группового комплекта ЗИП 9Ф399-1М2У за 45 млн руб, один комплект наземного оборудования 9Ф116 за 3,8 млн руб. Для обеспечения деятельности командных пунктов ЗРК будет поставлено пять модулей планирования, входящих в комплект средств автоматизации «Барнаул-Т» ЕСУ ТЗ - один бригадный 9С931-1 за 50,3 млн руб, один дивизионный 9С931 за 64 млн руб и три батарейных КП 9С932-1 с ценой 86,7 млн рублей за каждый.
и если учесть что ЗУРки у Тора радиокомандные , то относительно недорогие (хотя емнип намного дороже чем у Панциря) . думаю что там 5 комплектов по 12 машин + техника обеспечения.