Минобороны получило в 2019 году 38 крылатых ракет "Оникс"

По данным "НПО машиностроения", еще 17 транспортируются получателям

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "НПО машиностроения" с начала года поставило Вооруженным силам РФ 38 крылатых ракет "Оникс", еще 17 сейчас транспортируются получателям. Об этом сообщил в пятницу генеральный конструктор предприятия Александр Дергачев на Едином дне приемки военной продукции.

"В 2019 году предприятием АО "ВПК "НПО машиностроения" в рамках государственного оборонного заказа запланированы к поставке береговые комплексы "Бастион" в количестве трех дивизионных комплектов и противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" в количестве 55 единиц", - сказал он.

По словам Дергачева, в настоящий момент поставлено два дивизионных комплекта комплекса "Бастион". Третий дивизионный комплект изготовлен и транспортируется к месту базирования. Также уже сданы 38 ракет "Оникс", 17 единиц изготовлены и транспортируются получателям.

На сегодняшний день ракета имеет максимальную дальность поражения 300 км, максимальную скорость полета до 2,5 скоростей звука на большой высоте. Масса боевой части боеприпаса достигает 250 кг. Комплексом вооружаются как надводные корабли, так и подводные лодки.

В сентябре источники в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщали ТАСС, что "НПО машиностроения" разработало крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей. Летные испытания ракеты начнутся в ближайшие месяцы.