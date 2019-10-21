Спутник "Тундра" пополнил орбитальную группировку России в третьем квартале 2019 года

Аппаратура работает в штатном режиме, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новый космический аппарат "Тундра" пополнил российскую военную орбитальную группировку, аппарат работает в штатном режиме. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра обороны Алексей Криворучко на Единого дня приемки военной продукции.

"В рамках выполнения программы запусков в третьем квартале 2019 года расчетами Воздушно-космических сил обеспечен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". На заданную орбиту выведен космический аппарат "Тундра". Цели пуска достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме", - сказал он.

О запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк Минобороны сообщало 26 сентября. Тогда ведомство не уточняло тип выведенного на орбиту спутника.

В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, состоящий из спутников "Тундра". Первый из них был запущен в 2015 году.