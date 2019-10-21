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21.10.2019
ТАСС

РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны

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Союз-2.1В
Ракета-носитель "Союз-2.1В".
Источник изображения: Роскосмос

Два изделия уже приняты военным представительством, рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Баранов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в 2019 году изготовил две и завершает сборку третьей ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1в" в интересах Минобороны. Об этом в пятницу сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов в рамках Единого дня приемки военной продукции.

"В рамках государственного оборонного заказа 2019 года запланировано изготовление трех носителей "Союз-2.1в". Два изделия приняты военным представительством, из них одна PH находится на ответственном хранении на АО "РКЦ "Прогресс" и одна PH поставлена на космодром Плесецк. Третья PH находится на завершающей стадии изготовления", - сказал он.

По словам Баранова, в 2019 году ракетами-носителями семейства "Союз" было успешно запущено и выведено на штатную орбиту три космических аппарата в интересах Министерства обороны.

"Союз-2.1в" предназначен для запуска космических аппаратов и выведения полезной нагрузки массой до 3 т на низкую околоземную орбиту, а с использованием разгонного блока "Волга" до 1,4 т - на солнечно-синхронную орбиту.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
Плесецк
Союз-2 РН
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1 комментарий
№1
21.10.2019 12:06
"Союз-2.1в" с двигателем НК-33.  Запрет что ли на указание двигателя?
0
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