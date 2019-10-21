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21.10.2019
Военное обозрение

На Украине "переименовали" старшин и прапорщиков

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Киевские власти продолжают действовать в заданных после майдана лекалах, занимаясь лишь эфемерными по результату "реформами", направленными на вытравление советского прошлого. Хотя в условиях углубляющегося развала во всех сферах жизни государства резонно было бы ожидать реальных шагов, которые могли бы изменить столь плачевную ситуацию.

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com

Вслед за переходом на новую расцветку беретов в воздушно-десантных войсках, которая была произведена при предыдущем президенте, при новом главе государства решили полностью изменить нижнюю ступень табеля о военных рангах. Так, прапорщиков "переименовали" в штаб-сержантов, старших прапорщиков - в мастер-сержанты, старшина стал первым сержантом .

17 октября украинский парламент 278 голосами одобрил закон, предусматривающий изменение воинских званий. Как указывается, это позволит соответствовать стандартам Североатлантического альянса, которые изложены в классификации STANAG 2116.

Одновременно внесены корректировки в порядок выплаты денежного довольства с целью его адаптации к "американской системе": ликвидируются должностные оклады, базой для начисления отныне является оклад по званию с учетом выслуги. Однако вряд ли стоит ожидать оплаты службы в размерах, характерных для США. Европейские зарплаты украинским "мастер-сержантам" и "штаб-сержантам" тоже "не грозят"

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com

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Страны
США
Украина
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