Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Министерство обороны

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании". Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

"Создать публично-правовую компанию "Военно-строительная компания" с местонахождением в городе Москве", - говорится в тексте указа. Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Министерство обороны РФ.

Порядок осуществления оборонным ведомством этих полномочий будет определяться правительством РФ.

"Компания создается в целях выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов", - указывается в документе.

Созданная компания будет выполнять гособоронзаказ, а также реализовывать госпрограммы и ФЦП.

Генеральный директор компании является ее единоличным исполнительным органом. Правительству предписывается в трехмесячный срок утвердить устав и положение о наблюдательном совете компании, а также обеспечить ее государственную регистрацию и размещение в Москве. Также правительство должно определить состав передаваемого Военно-строительной компании имущества Минобороны в качестве имущественного взноса и определить перечень того, на что не может быть обращено взыскание по ее обязательствам.