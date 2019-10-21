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21.10.2019
ТАСС

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

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Источник изображения: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Министерство обороны

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании". Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

"Создать публично-правовую компанию "Военно-строительная компания" с местонахождением в городе Москве", - говорится в тексте указа. Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Министерство обороны РФ.

Порядок осуществления оборонным ведомством этих полномочий будет определяться правительством РФ.

"Компания создается в целях выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов", - указывается в документе.

Созданная компания будет выполнять гособоронзаказ, а также реализовывать госпрограммы и ФЦП.

Генеральный директор компании является ее единоличным исполнительным органом. Правительству предписывается в трехмесячный срок утвердить устав и положение о наблюдательном совете компании, а также обеспечить ее государственную регистрацию и размещение в Москве. Также правительство должно определить состав передаваемого Военно-строительной компании имущества Минобороны в качестве имущественного взноса и определить перечень того, на что не может быть обращено взыскание по ее обязательствам.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
21.10.2019 11:55
Уже же был *Спецстрой* , проворовался и развалился , что опять нечто подобное создается ?
+1
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