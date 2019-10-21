Видео со сдувшим авиатехников истребителем Су-27 ВВС Украины обсуждается в сети

В интернет-пространство выложены видеоматериалы, запечатлевшие казус, произошедший при выступлении истребителя Су-27 на проходившем в Бельгии авиашоу Sanicole Airshow. Видео активно обсуждается в сети.

Источник изображения: topwar.ru

Данный самолет представлял на мероприятии военно-воздушные силы (ВВС) Украины. Само событие произошло еще в сентябре. Однако только сейчас ролик получил широкое распространение, уже завоевав популярность.

Как можно наблюдать, украинский летчик выруливал на взлетно-посадочную полосу. Позади машины оказались люди, явно пребывавшие в безмятежном состоянии - на травке. По всей видимости, они являлись авиатехниками, обслуживающими самолет. Реактивная тяга двигателя привела к образованию потока, который буквально сдул персонал, повалив и покатив его по земле.

Как утверждается, никто не пострадал. Однако толпа зрителей, заинтересовавшись происшествием, хлынула к месту инцидента.

Технический персонал явно пренебрёг нормами безопасности в момент совершения истребителем рулёжки на отведённой для этого дорожке аэродрома.