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21.10.2019
Военное обозрение

Видео со сдувшим авиатехников истребителем Су-27 ВВС Украины обсуждается в сети

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В интернет-пространство выложены видеоматериалы, запечатлевшие казус, произошедший при выступлении истребителя Су-27 на проходившем в Бельгии авиашоу Sanicole Airshow. Видео активно обсуждается в сети.

Источник изображения: topwar.ru

Данный самолет представлял на мероприятии военно-воздушные силы (ВВС) Украины. Само событие произошло еще в сентябре. Однако только сейчас ролик получил широкое распространение, уже завоевав популярность.

Как можно наблюдать, украинский летчик выруливал на взлетно-посадочную полосу. Позади машины оказались люди, явно пребывавшие в безмятежном состоянии - на травке. По всей видимости, они являлись авиатехниками, обслуживающими самолет. Реактивная тяга двигателя привела к образованию потока, который буквально сдул персонал, повалив и покатив его по земле.

Как утверждается, никто не пострадал. Однако толпа зрителей, заинтересовавшись происшествием, хлынула к месту инцидента.

Технический персонал явно пренебрёг нормами безопасности в момент совершения истребителем рулёжки на отведённой для этого дорожке аэродрома.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Украина
Продукция
Су-27
Проекты
ИТ
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