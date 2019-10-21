Названы сроки перевооружения трех полков РВСН на комплексы "Ярс-С"

Еще три полка Ракетных войск стратегического назначения перевооружат на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С" до 2021 года, заявил командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков в рамках Единого дня приемки военной продукции.

"В соединениях в последующие два года спланировано перевооружение еще трех ракетных полков на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С", – передает ТАСС слова Прокопенкова в рамках Единого дня приемки военной продукции.

В настоящее время проводится перевооружение 35-й ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С".

Напомним, ранее в пятницу Прокопенков заявил, что вооруженный ракетным комплексом "Ярс-С" 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в ноябре.

Дмитрий Зубарев