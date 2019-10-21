На Алтае начнет дежурство ракетный полк с комплексом "Ярс-С"

Ракетный полк, вооруженный стратегическим мобильным комплексом "Ярс-С", начнет боевое дежурство в Барнауле.

- Вооруженный ракетным комплексом "Ярс-С" 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в ноябре, - сообщает ТАСС со ссылкой на командира 35-й ракетной дивизии полковника Александра Прокопенкова.

В настоящее время совместные расчеты личного состава и представителей промышленности продолжают работы по приведению полка в готовность к боевому применению.

Как ранее сообщала "РГ", ракетные войска стратегического назначения до конца 2019 года получат на вооружение более 30 межконтинентальных баллистических ракет. Всего же в РВСН до конца 2019 года поступят более 90 единиц вооружения, военной и специальной техники. Помимо Барнаула, ракетные полки ПГРК "Ярс" прибудут в Иркутское и Йошкар-Олинское соединения.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс" с разделяющейся головной частью является усовершенствованным вариантом комплекса "Тополь-М". Он обладает свойствами, максимально затрудняющими противнику решение задачи противодействия.

Наталья Граф (Барнаул)