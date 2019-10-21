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21.10.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу назвал приоритетным строительство инфраструктуры для стратегических ядерных сил

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Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Военное строительство в этом году идет с опережением сроков, в приоритете - инфраструктура для стратегических ядерных сил и новейшего вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В этом году планируется ввести в строй 3 тыс 751 здание и сооружение. Приоритетами по-прежнему остаются обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники. Подчеркну, что новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности",- сказал Шойгу на Едином дне военной приемки.

Он отметил, что капитальное строительство идёт с опережением - уже введено в строй 2 тыс 378 зданий и сооружений, что на 13% превышает показатель прошлого года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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