Артиллерия будет бить на 2000 км?

Современная артиллерия лишь недавно преодолела рубеж в 50 км. Активно-реактивные снаряды позволяют существенно нарастить дальность ведения огня, но даже их показатели меркнут в сравнении с ближайшими перспективами. Вчера, 17 октября, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что американская армия может создать артиллерию, способную бить на 2000 км.

По словам полковника Джона Рафферти, руководителя программы Long range fires, в 2023 году армия США намерена испытать прототип перспективной артиллерийской установки с дальностью ведения огня свыше 1000 миль (более 1850 км).

Проморолик перспективной артиллерийской системы Advanced Gun System, разрабатываемой для ВМС США

В военном ведомстве не сообщают, какие именно технологии будут использоваться при разработке перспективных орудий. В Popular Mechanics указывают, что это вряд ли будут электромагнитные орудия. Вероятнее всего использование гибридных снарядов, которые по своей сути будут ракетами, выстреливаемыми из пушек.

Американское военное командование считает, что перспективные дальнобойные пушки позволят армии уничтожать вражеские цели, находящиеся далеко в тылу, не прибегая к услугам авиации. Ранее ВМС США свернули программу оснащения перспективных эсминцев дальнобойными орудиями 155 мм Advanced Gun System (AGS). Эти пушки стреляют снарядами Long Range Land Attack Projectile (LRLAP), способными поражать цели на дальности 120 км. Программа была свёрнута из-за сокращения потенциального заказа на перспективные снаряды, из-за чего их стоимость могла вырасти до $1 млн за единицу. По неофициальной информации, стоимость перспективных снарядов по программе Long range fires может составить $400 000–500 000 за единицу.