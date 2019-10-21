Россия готова к войне: о чем Польша предупредила НАТО

В Польше заявили о возросшей мощи армии России

Военные учения демонстрируют возросший потенциал армии России и ее возможность действовать сразу по нескольким направлениям, считают польские эксперты международных отношений. Они обратили внимание, что Россия наращивает свой неядерный потенциал и страны НАТО должны учитывать это при разработке оборонной стратегии альянса. При этом Москва неоднократно заверяла, что не представляет угрозы для военно-политического блока.

Специалисты Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики обратили внимание на возросший потенциал армии России и ее мобилизационные возможности для переброски сил в любую точку страны. В отчете о российских военных учениях 2019 года польские аналитики назвали целью таких преобразований "подготовку к полномасштабному вооруженному конфликту" без использования ядерного вооружения.

Эксперты пришли к выводу, что учения продемонстрировали возможность российских вооруженных сил действовать сразу по нескольким направлениям.

Особое внимание аналитики обратили на то, что в ходе учений "Центр-2019" и "Щит Союза" не испытывались новые вооружения и технические решения. "Таким образом, наращивание Россией неядерного военного потенциала будет представлять для членов НАТО и их партнеров все большую угрозу и должно быть учтено при разработке оборонной стратегии альянса", - настаивают специалисты.

Они выразили мнение, что российская сторона "не будет вынуждена быстро переходить на ядерный уровень", но может стремиться к "горизонтальной эскалации". К тому же, по мнению экспертов, Россия доказала, что обладает достаточным потенциалом, чтобы защитить свои интересы в Арктике, а это имеет стратегическое значение для НАТО.

Отдельно аналитики указали на "дезинформацию и пропаганду СМИ", которые якобы сопровождали учения. Они уверены, что Россия рассматривает это направление как часть информационной войны.

Главные в этом году для России учения "Центр-2019" прошли с 16 по 21 сентября. Эти маневры проводятся каждые четыре года. В этот раз в них были задействованы около 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, порядка 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей. К отработке боевых действий присоединились иностранные военнослужащие из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

В российском Минобороны подчеркивали, что учения носят исключительно оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств.

Как указали в ведомстве, военные предоставили заинтересованным лицам данные о сроках, замысле, численности войск и видах вооружений.

"Подчеркну, что "Центр-2019" не направлен против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма", - пояснил министр обороны России Сергей Шойгу.

В Кремле обратили внимание аналитиков на то, что учения должны продемонстрировать готовность России дать отпор террористам. Там подчеркнули, что это не репетиция наступательных действий. "Эти учения призваны показать, что Россия и союзники никому не угрожают. Они не репетируют какие-то наступательные действия - это именно демонстрация готовности дать отпор терроризму в любых его проявлениях", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Еще до этих учений командующий Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил "Российской газете", что

регулярные учения и тренировки помогают войскам округа подготовиться к адекватному реагированию на все вызовы и угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе.

"Союзники России по СНГ понимают, что борьбу с терроризмом нужно вести сообща, поэтому регулярно проводят совместные учения и тренировки", - сказал военачальник.

Он отметил, что сегодня военно-политическая обстановка на Центрально-Азиатском стратегическом направлении продолжает ухудшаться. Лапин привел в пример ситуацию в Афганистане, которая, по его словам, продолжает деградировать. Генерал-полковник не исключил, что это государство может стать новым прибежищем для террористических группировок, а оттуда они будут перемещаться по всему Евразийскому пространству.

"Это может послужить глобальным фактором дестабилизации. Ведь любое резкое изменение обстановки способно стремительно перерасти в вооруженный конфликт", - отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что войска ЦВО в полной мере готовы защищать южные рубежи России и противостоять возможным террористическим угрозам.

Москва неоднократно называла страх членов НАТО перед "российской агрессией" безосновательным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что альянс прекрасно осознает, что у России нет таких планов, а подобные заявления используются, чтобы усилить группировки организации в регионе.

Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии ведомства в Севастополе в конце июня прошлого года подчеркнул, что на фоне "истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии" численность натовского воинского контингента в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии за несколько лет возросла с 2 тыс. до 15 тыс. человек. Причем в период учений там может находиться до 40-60 тыс. военнослужащих, тогда как российская сторона не наращивает состава войск в регионе.

Кристина Сизова