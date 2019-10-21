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21.10.2019
ЦАМТО

Три полка РВСН перевооружат на комплексы "Ярс-С" до 2021 года

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ЦАМТО, 18 октября. Еще три полка Ракетных войск стратегического назначения перевооружат на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С" до 2021 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командир 35 ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков в рамках Единого дня приемки военной продукции.

Характеристики этого новейшего ракетного комплекса засекречены, хотя известно, что он бывает в шахтном и мобильном исполнении. До этого "Ярсы-С" встали на дежурство в Йошкар-Оле.

"В соединениях в последующие два года спланировано перевооружение еще трех ракетных полков на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С", – сказал он.

В настоящее время проводится перевооружение 35-й ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С". По словам А.Прокопенкова, "в сентябре 2019 года после проведения мероприятий по приемке и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство. В ноябре 2019 года 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство".

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