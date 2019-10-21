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21.10.2019
ТАСС

Полк с комплексом "Ярс-С" начнет боевое дежурство в Барнауле в ноябре

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

В сентябре 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженный ракетным комплексом "Ярс-С" 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в ноябре. Об этом сообщил в пятницу командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков в рамках Единого дня приемки военной продукции.

По его словам, идет перевооружение дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С".

"В сентябре 2019 года после проведения мероприятий по приемке и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство. В ноябре 2019 года 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство", - сказал Прокопенков.

В настоящее время совместными расчетами личного состава и представителей промышленности продолжаются работы по приведению полка в готовность к боевому применению.

Еще три полка Ракетных войск стратегического назначения перевооружат на "Ярс-С" до 2021 года, сообщил также Прокопенков.

"В соединениях в последующие два года спланировано перевооружение еще трех ракетных полков на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С", - сказал он.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
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