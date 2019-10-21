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21.10.2019
Военное обозрение

Российские РВСН начали перевооружение на мобильные комплексы "Ярс-С"

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Российские РВСН начали перевооружение на новейшие ракетные мобильные комплексы "Ярс-С". Как сообщили в Минобороны, в ближайшие два года на новый комплекс перейдут еще три полка РВСН.

Источник изображения: topwar.ru

Еще три полка Ракетных войск стратегического назначения будут перевооружены на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С". Поступление новой техники и постановка на боевое дежурство перевооруженых полков планируется в течении 2020 - 2021 годов. Характеристики новых комплексов не раскрываются, но известно, что как и свои предшественники - "Тополь-М" и "Ярс", - комплекс "Ярс-С" ставится на боевое дежурство в двух вариантах - в мобильном и шахтном исполнении.

В соединениях в последующие два года спланировано перевооружение ещё трех ракетных полков на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С"

- сообщил командир 35 ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков.

По словам полковника, в настоящее время дивизия также перевооружается на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С". Получивший новые комплексы 479-й ракетный полк из состава дивизии заступил на опытное боевое дежурство в сентябре этого года, а полноценное боевое дежурство полка начнется уже в ноябре.

В сентябре 2019 года после проведения мероприятий по приемке и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство. В ноябре 2019 года 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство

- сообщил Прокопенков.

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Проекты
2020-й год
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