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21.10.2019
ЦАМТО

"Алмаз-Антей" в рамках саммита "Россия-Африка" представит новые образцы продукции военного и гражданского назначения

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Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/.

ЦАМТО, 18 октября. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит в Сочи линейку образцов военной и гражданской техники в рамках саммита "Россия-Африка", который состоится 23-24 октября.

"Участвуя в экспозиции в рамках российско-африканского саммита, Концерн рассчитывает на расширение круга потенциальных заказчиков своей продукции среди стран континента. Учитывая специфику мероприятия, "Алмаз-Антей" сделает акцент на продукции и услугах, актуальных для государств, чьи представители участвуют в нем", – заявил заместитель генерального директора Концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, в периметре единой экспозиции холдинга свой потенциал продемонстрируют более десяти дочерних обществ Концерна.

Участники саммита смогут ознакомиться с популярной военной продукцией Концерна – зенитными ракетными системами большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", зенитными ракетными комплексами (ЗРК) средней и малой дальности – "Бук-М2Э" и "Тор". В сегменте воздушной разведки будут представлены средства наблюдения за воздушным пространством: модели радиолокационных станций (РЛС) "Каста-2Е2", "Подлет-Е", "Гамма-С1МЕ", 55Ж6УМЕ и 55Н6-ТЕ, 1Л125Е, а также натурный образец РЛС 1Л122-1Е.

В сегменте РЛС наземной разведки посетители увидят модели радиолокационного комплекса (РЛК) 1Л260-Е и РЛС "Аистенок", натурные образцы РЛС "Фара-ВР", "Сова" и 1Л277. Средства радиоэлектронной борьбы будут представлены моделью малогабаритной станции помех МСП-418К. В сегменте ремонта, обслуживания и модернизации гости экспозиции смогут увидеть модели зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗРК "Оса-АКМ1".

В отдельной тематической зоне Концерн разместит продукцию гражданского назначения – оборудование для топливно-энергетического комплекса, технические средства из состава системы организации воздушного движения, тепло- и климатотехнику, светодиодные энергосберегающие системы освещения, технику связи, оборудование цифрового наземного телевизионного вещания, медицинскую технику.

В частности, в виде макетов, моделей и натурных образцов здесь будут представлены: система подводной добычи углеводородов, автоматизированная система организации воздушного движения "ТОПАЗ", доплеровский метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-С", трассовый РЛК "Сопка-2", аэродромный РЛК "Лира-А10" и целый ряд других изделий, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Бук-М2
Каста-2
Каста-2Е2
Оса-АКМ
С-300В
С-400 Триумф
Тунгуска
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Медицина
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