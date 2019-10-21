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21.10.2019
ТАСС

Зонд InSight возобновил "буровые работы" на Марсе

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Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Инженеры считают, что на его пути нет крупных камней, что вселяет надежду на продолжение работ

ТАСС, 18 октября. Предпринятые ранее меры по спасению бура посадочной платформы InSight дали свои плоды: в ходе пробных работ установка HP3 смогла пройти на два сантиметра вглубь марсианского грунта. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"То, что наш "крот" смог продвинуться вглубь недр Марса, говорит о том, что на его пути нет крупных камней, которые мешали бы дальнейшему движению. Это очень хорошая новость, и теперь мы отчаянно болеем за то, что наш бур продолжит движение вглубь планеты", - рассказал научный руководитель проекта HP3 Тильман Спон.

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре прошлого года. Две главные его задачи - поиски следов "марсотрясений" и изучение внутренней структуры красной планеты. Свою работу InSight начал в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.

В первые же сутки работы у прибора начались проблемы. Изначально он должен был погрузиться на 70 сантиметров вглубь Марса, однако этого не произошло.

Пройдя около 35 сантиметров, "крот" застопорился. Последующие полгода ученые NASA и Германского авиационно-космического центра (DLR), которые занимаются буром, потратили на то, чтобы понять, что именно с ним случилось. Сейчас инженеры предполагают, что его движению мешает особо плотный слой спекшегося песка, который не ломается под ударами HP3.

Тайны недр Марса

Специалисты потратили на спасение буровой установки все лето. Анализируя снимки грунта, ученые предположили, что грунт в окрестностях точки бурения был недостаточно плотным. Они попытались его утрамбовать, предварительно избавив бур от корпуса, в котором он находился до входа в грунт Марса.

На решение этой задачи у специалистов ушло почти два месяца, так как любое неосторожное движение могло вырвать "крота" из почвы, что лишило бы продолжение спасательных работ всякого смысла. Решив эту задачу в середине августа, ученые попытались укрепить ямку, в которой находится HP3, но это не увенчалось успехом из-за большого расстояния между точкой бурения и посадочной платформой.

В сентябре Спон и его коллеги переключились на альтернативную стратегию - они воспользовались "лопаткой" на роботизированной руке-манипуляторе InSight для того, чтобы прижать сам бур с одной из сторон. Эта операция была более опасной, чем простое укрепление ямки, так как в результате могла повредиться гибкая лента, которая соединяет "крота" с посадочной платформой, а также к тому, что он попросту вылетит из ямки.

Как сообщает пресс-служба JPL, этот риск более чем оправдал себя - неделю назад, 8 октября, InSight возобновил буровые работы. В результате этого "крот" снова начал погружаться в почву, опустившись на два сантиметра. Сейчас инженеры анализируют данные, собранные в ходе бурения, чтобы понять, продолжит ли бур движение после того, как полностью войдет в грунт, и что нужно будет сделать, если этого не произойдет.

В крайнем случае, по словам Спона, специалисты вернутся к изначальному плану и попытаются "закопать" бур при помощи "руки" и прикрепленной к ней лопатки или же даже прижмут "крота" сверху. Как надеются исследователи, делать это не нужно будет, если слой спекшегося песка окажется достаточно тонким.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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