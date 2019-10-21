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21.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки начала боевого дежурства полка "Ярс-С" в Барнауле

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Вооруженный ракетным комплексом "Ярс-С" 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в ноябре, заявил командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков.

Как заявил Прокопенков в рамках Единого дня приемки военной продукции, идет перевооружение дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С".

"В сентябре 2019 года после проведения мероприятий по приемке и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство. В ноябре 2019 года 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство", – передает ТАСС слова полковника.

Напомним, в среду пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений "Гром–2019" под руководством президента Владимира Путина.



Дмитрий Зубарев

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