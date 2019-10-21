Названы сроки начала боевого дежурства полка "Ярс-С" в Барнауле
Вооруженный ракетным комплексом "Ярс-С" 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в ноябре, заявил командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков.
Как заявил Прокопенков в рамках Единого дня приемки военной продукции, идет перевооружение дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С".
"В сентябре 2019 года после проведения мероприятий по приемке и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство. В ноябре 2019 года 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство", – передает ТАСС слова полковника.
Напомним, в среду пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений "Гром–2019" под руководством президента Владимира Путина.
Дмитрий Зубарев
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются