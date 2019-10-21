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21.10.2019
Известия.ru

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос" и направила его в Химкинский городской суд. Об этом в субботу, 12 октября, рассказал ТАСС адвокат Иван Тучков, который представляет интересы экс-гендиректора "НПО Лавочкина" Сергея Лемешевского.

"Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в отношении всех фигурантов для рассмотрения по существу в Химкинский городской суд Московской области. Предварительное судебное заседание назначено на 14:30 мск 15 октября", — уточнил адвокат.

В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Лемешевского дело о мошенничестве по факту хищения средств "НПО Лавочкина" на сумму 330 млн рублей.

Кроме Лемешевского фигурантами дела являются руководитель дирекции правового обеспечения АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков. Всем обвиняемым вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело составляет более 60 томов.

Фигуранты дела не признают вину. Признательные показания дала только Аверьянова. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но позднее отказалась от этих показаний.

Акционерное общество "НПО Лавочкина" — предприятие ракетно-космической отрасли, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
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