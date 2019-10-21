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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

Стать непобедимой новой украинской армии мешало звание прапорщик

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Источник изображения: vpk-news.ru

Верховная Рада ввела новые воинские звания сержантского и старшинского состава для ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщает "112 Украина".

Парламентарии приняли во втором чтении и в целом соответствующий законопроект №0906. 

"Этот законопроект вводит натовские звания для сержантского, старшинского состава, солдат и также нормирует их развитие в соответствии со стандартами НАТО и теми вызовами, которые сейчас стоят перед нашим государством", - рассказала представившая законопроект нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина. 

Предполагается, что это повысит роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненных, а также мотивирует граждан Украины проходить службу по контракту.

Авторы законопроекта надеются, что таким образом на Украине совершится переход к профессиональной армии.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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