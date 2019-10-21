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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

Директор Росгвардии подвел итоги совместного учения российских и китайских спецназовцев "Сотрудничество-2019"

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Источник изображения: vpk-news.ru

На территории учебного центра "Горный" Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенного в Новосибирской области, состоялась завершающая фаза совместного антитеррористического учения российских и китайских спецназовцев "Сотрудничество-2019".

В ходе завершающего практического занятия   военнослужащие РФ и КНР продемонстрировали навыки  десантирования из вертолета на крышу здания по тросам, затем освободили "заложников", захваченных условными террористами. Спецназовцы двух стран провели штурм пассажирского вагона железнодорожного состава и нейтрализовали условных вооруженных бандитов, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поблагодарил участников и организаторов учения "Сотрудничество-2019" и отметил, что "современные глобальные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, транснациональная организованная преступность, наркотрафик, торговля людьми и нелегальная миграция – представляют серьезную опасность для всего мирового сообщества. 

Государство обязано адекватно реагировать на подобные опасные явления, обеспечивая совершенствование деятельности своих специальных служб, а также развивая зарубежное сотрудничество в правоохранительной и военной сферах".

Директор Росгвардии акцентировал внимание на том, что большая роль в международном взаимодействии отводится сотрудникам спецподразделений, как одного из самых действенных инструментов противодействия криминальным проявлениям.

"Совместное антитеррористическое учение подразделений спецназначения войск национальной гвардии Российской Федерации и Народной Вооруженной полиции Китайской Народной Республики – это один из многих элементов сложной системы подготовки органов правопорядка, обеспечивающих в конечном итоге безопасность граждан в наших странах", – сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что учение "Сотрудничество-2019" носило сугубо оборонительный антитеррористический характер. В ходе маневров отработаны вопросы совершенствования оперативной и тактической совместимости российского спецназа, представленного личным составом центра специального назначения "Витязь" и отряда "Ермак", а также спецподразделения "Ловчий сокол" Народной вооруженной полиции КНР. Специальные подразделения, привлекавшиеся к учению, продемонстрировали высокую эффективность в обеспечении безопасности наших государств, а также способность к решению задач в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

"Считаю, что цель учения "Сотрудничество-2019" достигнута. Проведенное мероприятие стало еще одним шагом на пути укрепления доверия между нашими ведомствами и способствовало поддержанию взаимодействия наших стран в борьбе с общим врагом – международным терроризмом. Убежден, что полученный боевой опыт будет использован при планировании и проведении очередных совместных мероприятий боевой подготовки. Надеюсь, что, несмотря на языковый барьер, военнослужащие наших стран смогли обменяться профессиональными секретами и приобрели новых добрых товарищей", – сказал Золотов.

Он поблагодарил начальника штаба Народной вооруженной полиции КНР генерал-лейтенанта Чжэн Цзягай и китайских коллег за активное участие и проявленные при этом боевую выучку и профессионализм.

В беседе с журналистами директор Росгвардии отметил, что в учении приняли участие более 200 военнослужащих. Бойцы российского и китайского отрядов отработали   поиск  и уничтожение условных террористов в горно-лесистой и на открытой местности,   в зданиях и на объектах транспортной инфраструктуры. Проведены совместные операции по освобождению "заложников" в населенном пункте с применением тактических автовездеходов "Чаборз-М3", бронеавтомобилей "Тигр" и "Патруль". Отработаны задачи по обезвреживанию условных вооруженных преступников на объектах подвижного железнодорожного состава.

По итогам совместного тактико-специального учения директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов вручил ведомственные медали "За боевое содружество" отличившимся российским и китайским военнослужащим. В завершении торжественного мероприятия главнокомандующий передал начальнику штаба Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики флаг совместного российско-китайского учения.

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