"Роскосмос" отмониторит природные пожары в США и Новосибирской области

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации "Роскосмос" (НЦ ОМЗ "Российские космические системы") продолжает мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам проведен мониторинг прохождения тайфуна "Хагибис" в Японии и природных пожаров в Сирии и Ливане. Помимо этого, в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру была запланирована космическая съёмка природных пожаров в США и лесных пожаров в Новосибирской области.

За отчетный период в МЧС России переданы данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 207 тыс. кв. км (42 маршрута без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно), а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам - более 153 тыс. кв. км (25 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Госкорпорация "Роскосмос" и НЦ ОМЗ "Российские космические системы" поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий, сообщает пресс-служба ведомства.