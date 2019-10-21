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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

"Роскосмос" отмониторит природные пожары в США и Новосибирской области

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Источник изображения: vpk-news.ru

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации "Роскосмос" (НЦ ОМЗ "Российские космические системы") продолжает мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам проведен мониторинг прохождения тайфуна "Хагибис" в Японии и природных пожаров в Сирии и Ливане. Помимо этого, в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру была запланирована космическая съёмка природных пожаров в США и лесных пожаров в Новосибирской области.

За отчетный период в МЧС России переданы данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 207 тыс. кв. км (42 маршрута без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно), а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам - более 153 тыс. кв. км (25 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Госкорпорация "Роскосмос" и НЦ ОМЗ "Российские космические системы" поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

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Страны
Ливан
Россия
Сирия
США
Япония
Компании
МЧС
РКC
Роскосмос
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