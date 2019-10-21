Главу Boeing освободили от должности председателя совета директоров

Глава американской корпорации Boeing Деннис Меленберг был освобожден от должности председателя совета директоров в свете двух крушений самолетов ее производства. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новым председателем стал Дэвид Кэлхун. Он уточнил, что, несмотря на данную новость, совет по-прежнему полностью доверяет Меленбергу.

При этом Меленберг сохранит должности генерального директора и президента компании. Также в компании решили отказаться от практики, когда должности председателя совета директоров и руководителя занимает один человек, пишет ТАСС.

Организация предполагает, что такое решение позволит Меленбергу посвятить всё свое время руководству компаний, которая сейчас прилагает все усилия для безопасного возвращения лайнера 737 Max в эксплуатацию.

Новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения.