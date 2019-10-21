Турецкие танки и БМП с хлипкими решетками на броне замечены в Сирии

Турецкие военные стали предпринимать меры по защите бронетехники, задействованной в боевых действиях против курдов на территории Сирии. Правда, пока это у них не очень получается.

Судя по появляющимся в Сети фотографиям, на танки американского производства М60А3 начали устанавливать противокумулятивные экраны. Однако эти решетки выглядят хлипкими и вряд ли смогут эффективно нейтрализовывать реактивные гранаты РПГ, не говоря уже об управляемых ракетах. К тому же они прикрывают лишь часть башни, а борта в районе ходовой части с более тонкой броней никак не защищены.

М60А3 наряду с Leopard 2А4 составляют основу бронетанкового кулака турецкой операции.

Сообщалось, что в Сирию направлены модернизированные машины с активной защитой, но, по всей видимости, речь идет лишь о единицах с целью испытать их в условиях реальных боев.

Кстати о "Леопардах". Некоторые эксперты уверены, что подбитый на днях ПТУР бронеобъект является как раз танком данной модели.

Не лучшим образом обстоят дела с боевыми машинами пехоты ACV-15. Их неоднократно критиковали за слабую живучесть. Но пока БМП усилили такими же решетками сомнительного качества. Турецкие войска выручает то, что их противник оказывает достаточно слабое сопротивление.

И все же потерь избежать не удается. Стало известно, что курдам удалось уничтожить бронеавтомобиль Kirpi, который полностью выгорел и уже не подлежит восстановлению.

Алексей Брусилов