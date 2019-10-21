Камбоджа может приобрести в Чехии УТС L-39 "Альбатрос"

ЦАМТО, 18 октября. Как заявил 14 октября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, Прага ведет переговоры о продаже Камбодже новых учебно-тренировочных / легких ударных самолетов L-39 "Альбатрос" компании Aero Vodochody.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, выступая в Праге в ходе время визита премьер-министра Камбоджи Хун Сена, А.Бабиш сообщил о возможности сотрудничества двух стран в сфере оборонной промышленности. Как заявил глава чешского правительства, в Камбодже имеются чешские самолеты L-39, которые "могут стать хорошей отправной точкой для дальнейшего сотрудничества в этой области".

На вооружении ВВС Камбоджи имеется 5 самолетов L-39. Первый из них был поставлен в 1996 году. По этой причине парк требует модернизации или замены. Хун Сен сообщил, что обсуждал потенциальную возможность закупки "трех или четырех" новых L-39. Переговоры по данному вопросу продолжаются.

В числе предлагаемых Aero Vodochody последних вариантов L-39: L-39CW с новым двигателем и модернизированной авионикой, а также L-39NG с более легким планером и новой авионикой. Эти самолеты предлагаются в качестве варианта модернизации для нынешних операторов L-39.

Пока нет информации о том, какие конкретно варианты модернизации парка L-39 ВВС Камбоджи обсуждали два премьера.