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21.10.2019
Известия.ru

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.

Как стало известно 11 октября, конструкторское бюро "Южное" из Днепра презентовало свою новую разработку — макет сверхзвуковой ракеты воздушного старта "Блискавка" ("Молния". — Ред.).

"С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону", — говорится в материале китайского издания.

Также отмечается, что на данный момент точные характеристики новой ракеты неизвестны, но автор утверждает, что "Молния" и российская противокорабельная ракета Х-31 якобы равны по своим возможностям.

В августе сообщалось, что Украина и Турция создали предприятие в сфере высокоточного оружия. Их главная цель — объединение усилий для серийного производства высокоточного оружия для собственных армий.

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Страны
Китай
Россия
Турция
Украина
Продукция
Х-31
Компании
КБ "Южное"
Проекты
Воздушный старт
ЧФ
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