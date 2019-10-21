Перспективная оборона: на что пойдет военный бюджет после 2020 года

И как изменятся приоритеты в развитии разных родов войск

Переоснащение Вооруженных сил России продвигается быстрее плана, заявил в конце нынешней недели глава Минобороны Сергей Шойгу. Пересмотр изначального бюджета развития военного ведомства с 1,44 трлн рублей до более чем 1,5 трлн рублей позволил довести долю новой и модернизированной техники в войсках до 68%. Казалось бы, это лишь на 1% больше объявленных в начале года планов. Но в масштабах всей армии это означает сотни дополнительно поступивших единиц новейшего вооружения. Учитывая уже достигнутые показатели, нет сомнений, что в 2020 году Министерство обороны отчитается об успешном достижении планки в 70% новой и модернизированной техники, установленной для ведомства еще в 2013 году.

Разумеется, в 2020 году процесс перевооружения не остановится. Но его приоритеты пересмотрят, будут объявлены новые целевые показатели. Как изменится структура поставок вооружений в войска, кто получит приоритет в следующие годы, а кто останется в аутсайдерах — читайте в материале "Известий".

Деньги на воздух

Из всех видов вооруженных сил и родов войск именно ВКС приобрели в Сирии больше реального опыта. Они лучше остальных разобрались в своих сильных и слабых сторонах и четко видят необходимый путь развития. Неудивительно, что именно в их пользу клонится чаша весов предстоящих расходов. Крайне показательным стало экстраординарное решение президента об ускорении серийного производства и увеличении закупок истребителей Су-57 и вертолетов Ми-28НМ. Анонсированы также перспективные контракты на дополнительные ударные вертолеты "Камова" и на модернизацию бомбардировщиков Су-34.

Вертолеты Ми-28Н Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Эксперименты с созданием десантно-штурмовых частей "нового типа" и приданием аэромобильности подразделениям мотострелковых частей потребуют продолжать наращивать количество транспортных вертолетов. Одной из наиболее дорогостоящих программ перевооружения станут закупки для ВКС комплексов С-500.

Понадобится увеличение финансирования и для серийной закупки тяжелых беспилотных комплексов для ВКС, в особенности разведывательно-ударных вариантов БЛА. Обширны планы и по обновлению транспортной и вспомогательной авиации. Несомненно, Воздушно-космические силы получат приоритетное финансирование.

На земле

Самыми "отстающими" по темпам перевооружения у нас остаются Сухопутные войска (СВ). На фоне почти полностью обновленных РВСН и 70% новой техники в целом по Вооруженным силам у СВ этот показатель ниже 60%, что выглядит явно недостаточным. Но огромные размеры наземной армии России делают задачу ее обновления крайне тяжелой и затратной. Невозможно быстро заменить все десятки тысяч единиц тяжелой военной техники.

Даже то, что сейчас считается в них современным, вроде модернизированных Т-72 и БТР-80, не полностью удовлетворяет требованиям сегодняшнего, а тем более завтрашнего дня.

БТР-80 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Уже со следующего года с нынешней модернизации имеющихся образцов предстоит перейти на массовую закупку и оснащение войск совершенно новыми, передовыми платформами вооружений и военной техники. Контракты на эффективные, но дорогие "Арматы", новые семейства колесной и гусеничной бронетехники потребуют увеличения доли финансирования Сухопутных войск при распределении бюджета развития на ближайшие годы.

И на море

Что явно не станет приоритетом новых программ модернизации, так это ВМФ. Россия формально сохраняет океанские амбиции, однако грандиозные старые планы его развития уже прочно забыты. Не будет в обозримом будущем ни нескольких ударных авианосных группировок, ни мощного десантного флота.

Из-за разрыва договора о ракетах меньшей и средней дальности снизится актуальность и небольших ракетных кораблей, оснащенных комплексом "Калибр". Основную часть их функций смогут взять на себя более дешевые и живучие мобильные комплексы с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами наземного базирования.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А ("Борей-А") Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Кулешов

Долгожданный приход во флот новых фрегатов с современными комплексами коллективного ПВО "Полимент-Редут" позволит при необходимости создавать довольно эффективную океанскую группировку вдали от своих берегов, собрав в нее корабли из нескольких флотов. Но на возможность с легкостью противостоять в прямом столкновении американским или китайским ВМС рассчитывать уже не стоит.

Поэтому асимметричное увеличение приоритета подводных сил выглядит разумным. Кроме уже подписанного контракта на пару дополнительных атомных "Ясеней" можно ожидать расширения заказа и на "Бореи", а также на дизельные подводные лодки с ракетным вооружением.

Не только техника

За подсчетами новых танков и самолетов часто упускаются из виду вложения в обеспечивающую их инфраструктуру. С начала модернизации Вооруженных сил необходимо было удовлетворить базовые потребности: жилье, социальная инфраструктура военных городков, реконструкция взлетно-посадочных полос на авиабазах и модернизация баз РВСН.

Теперь наступает этап более широкого развития инфраструктуры базирования. Военная техника становится всё сложнее, дороже и требовательнее в обслуживании. Конечно, при необходимости она должна выдерживать экстремальные условия эксплуатации. Но хранение ее в мирное время в современных ангарах и укрытиях позволяет продлить срок службы, снизить расходы на ремонт и увеличить процент исправности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

Перевооружение ракетных бригад с "Точек-У" на "Искандеры" уже потребовало полной перестройки их инфраструктуры базирования, в первую очередь возведения новых ангаров для пусковых установок. Развертывание дополнительных наземных ракетных комплексов средней дальности потребует не меньших затрат. Придется заниматься масштабным строительством и для постановки в строй самых современных комплексов оружия, о которых РФ объявила в прошлом году.

На российской земле очень пригодится опыт сирийского Хмеймима, где для самолетов наконец-то возведены современные ангары-укрытия. Природные условия нашей страны бывают не менее суровы, чем на Ближнем Востоке, поэтому такие конструкции пойдут на пользу боевой технике и обслуживающему ее персоналу и у нас.

Есть признаки того, что в ближайшие годы создание современной инфраструктуры базирования будет вестись параллельно с поставками новейших образцов вооружений в армию. Расходы на нее будут становиться всё более заметными в общих затратах на переоснащение войск.

Антон Лавров